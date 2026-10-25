La firma de cruceros MSC lleva al Caribe una villa de dos plantas con cine privado

MSC Cruceros ha decidido elevar su apuesta por los viajes de lujo con una villa de 230 metros cuadrados distribuida en dos plantas y concebida para alojar hasta ocho pasajeros. El nuevo espacio, bautizado como Grand Hamptons Villa, se estrenará en noviembre del año próximo a bordo del World Atlantic.

Pensada especialmente para familias y viajes multigeneracionales, la villa contará con un salón de doble altura, un espacio de ocio con cine privado y bar propio, además de una amplia terraza frente al mar equipada con bañera de hidromasaje. Una suite infantil con literas a medida, pantallas individuales y baño privado completará el alojamiento.

Interior de la nueva villa en un crucero de MSC | MSC

Los huéspedes de esta villa tendrán acceso a MSC Yacht Club, el área más exclusiva del barco, con servicio de mayordomo y conserjería durante las 24 horas del día, así como conexión wifi, restaurantes reservados y un paquete de bebidas de categoría superior. Además, el hecho de que tan solo haya un espacio de estas características en todo el buque refuerza su carácter exclusivo.

El MSC World Atlantic realizará itinerarios de siete y catorce noches por el Caribe oriental y occidental desde Puerto Cañaveral, en Florida, con escalas en destinos como Ocean Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.

Interior de la nueva villa en un crucero de MSC | MSC

"Refleja nuestro compromiso de mejorar nuestra oferta de vacaciones familiares de alta gama a través de alojamientos y experiencias innovadoras", ha destacado Gianni Onorato, director ejecutivo de MSC Cruceros.