La nueva clase media de África impulsa una compra récord de aviones

África se perfila como uno de los mercados de aviación con mayor potencial de crecimiento en las dos próximas décadas. El fabricante estadounidense Boeing prevé que la flota comercial del continente pase de 755 a 1.625 aviones en 2045, lo que supone más que duplicar la existente, para responder al aumento de la demanda de pasajeros y mercancías.

La previsión forma parte del Commercial Market Outlook 2026 para África, el informe anual con el que Boeing estima la evolución de la demanda mundial de aviones y servicios, en el que prevé que el tráfico de pasajeros en África alcance uno de los mayores crecimientos del mundo. Según sus cifras, aumentará cerca de un 6% anual hasta 2045 apoyado en una población joven, una clase media en expansión y mejoras en las infraestructuras.

El grueso de la demanda estará en los aviones de pasillo único, los más utilizados en rutas domésticas y regionales. De hecho, de los 1.165 nuevos aparatos previstos para África en veinte años, 870 serán de este tipo; y también se duplicará el interés por los aviones de fuselaje ancho, en paralelo a la modernización de las flotas y al crecimiento de las rutas de largo radio.

Pero además, la carga aérea también ganará peso. Los cálculos del fabricante permiten anticipar que la flota carguera africana pasará de 60 a 150 aviones, impulsada por la logística, el comercio electrónico y las exportaciones de mayor valor.

Mercado asociado

El impacto de esta expansión aérea de África irá mucho más allá de las aerolíneas, dado que más aviones significa nuevas rutas y mejores conexiones entre ciudades y mercados, algo clave para el turismo, el comercio, las inversiones y la logística.

Según los cálculos de Boeing, además, el mercado de servicios asociados —mantenimiento, reparación, modernización y soluciones digitales— ascenderá a unos 140.000 millones de dólares, alrededor de 120.000 millones de euros; mientras el empleo vinculado también dará un estirón. El fabricante aeronáutico estima que las aerolíneas africanas necesitarán 75.000 nuevos profesionales hasta 2045, entre pilotos (22.000), técnicos (25.000) y tripulantes de cabina (28.000).