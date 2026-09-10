El fichero secreto

Me produce cierto malestar reconocerlo, pero sospecho que no estoy incluido en la lista de 280 nombres de periodistas y tertulianos que ha elaborado el ministerio del Interior para tener en cuenta para cualquier cosa, de qué palo vamos. Son fichas breves y contundentes en las que, ilustradas por una foto de su protagonista, se resume en pocas líneas su presencia en el universo informativo, su nivel de influencia, y especialmente, su tendencia política y su afinidad con los partidos del arco parlamentario. Así lo ha descubierto “El Confidencial”, una de esas publicaciones que podrían formar parte del informe, porque probablemente algunos de los que la confeccionan estará allí referenciado. Y digo que me produce cierto malestar personal no aparecer en esa lista, porque parece como si a uno se le hiciera de menos la ausencia en sus páginas. Algo así como: “si no estás en el dossier de Marlaska, en este oficio nuestro no eres nadie”. Recuerdo que ocurrió algo así cuando mi añorado Toño Fraguas publicó su libro y quien no figuraba citado en su voluminosa dedicatoria es que tampoco estaba en la pomada. Creo que Forges me incluyó brevemente o eso me dijeron, pero la verdad es que no tuve valor para revisarlo.

La vertiente humorística de esta nueva felonía del ministro del Interior llega hasta aquí y a partir de aquí se abre paso la indignación. Y más que la indignación, la desolación más absoluta. Si un colectivo que hizo acto de fe en la defensa de la libertad de expresión, la dignidad, el debate, la disidencia, el respeto a las ideas del prójimo y el derecho a emitir opinión cualquiera que fuera su naturaleza mientras estuvieran dentro de la legislación vigente, dedica tiempo a espiar y catalogar a los profesionales de la información, el ámbito de libertades y derechos de la ciudadanía se han conculcado de un modo gravísimo. Ese colectivo es además el partido mayoritario en el ejercicio del poder. Y ha desarrollado esta táctica abominable ejerciéndo con el voto y el respaldo de una parte de sus administrados. De los muchos dislates cometidos por el ministro Marlaska, este es el peor sin duda.

PD. Me llama un amigo y me dice que no estoy. Qué rabia…