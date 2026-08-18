Los retrasos en la entrega de aviones elevan el gasto de las aerolíneas en combustibles
costes
Un estudio de IATA estima un gasto de 2.600 millones de euros derivado de tener que utilizar aeronaves que consumen más
Los retrasos en la entrega de nuevos aviones obliga a las aerolíneas a posponer la renovación de su flota y, en consecuencia, a operar con aeronaves de generaciones anteriores que consumen más combustible, lo que supone un gasto de unos 2.600 millones de euros.
Así se desprende de un estudio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que apunta a la modernización de la flota como "una importante herramienta" para la descarbonización del sector y para la eficiencia económica de las empresas, al tiempo que advierte que los problemas en la cadena de suministro y la fabricación están ralentizando ambos extremos.
Y es que los aviones de fuselaje ancho de última generación reducen las emisiones de CO2 por asiento-kilómetro disponible en un 20%, mientras los de fuselaje estrecho y los regionales obtienen una bajada todavía mayor, del 24% y 40%, respectivamente.
Así pues, el uso de aeronaves antiguas genera aproximadamente doce millones de toneladas de emisiones adicionales de CO2 al año, lo que equivale al 1,2% de las emisiones totales de la industria o a las de 2,6 millones de automóviles.
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