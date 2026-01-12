Nace una plataforma de financiación inmobiliaria en Europa dotada con 500 millones
PROPIEDADES
Las gestoras de inversión Patrimonium y Bayview se unen para invertir en Alemania y países vecinos
La gestora suiza Patrimonium Asset Management y la norteamericana Bayview Asset Management han acordado el lanzamiento conjunto de una nueva plataforma para la concesión de préstamos inmobiliarios comerciales al mercado europeo, especialmente a Alemania y sus países vecinos, con un compromiso inicial de inversión de 500 millones de euros, según han informado ambas gestoras.
La plataforma prevé emitir financiación sénior, préstamos integrales y deuda subordinada con vencimientos de 2 a 5 años al mercado inmobiliario comercial alemán, así como a países vecinos seleccionados (Países Bajos, Francia y Luxemburgo).
La alianza introduce un importante capital privado nuevo en el mercado europeo, que se invertirá en posiciones de deuda inmobiliaria atractivas y ajustadas al riesgo, respaldadas por propiedades revalorizadas con sólidos fundamentos, y así aprovechar las oportunidades generadas por la retirada de la banca tradicional del sector.
La estrategia se centra en oportunidades de préstamo de entre 20 y más de 100 millones de euros, apoyando a prestatarios consolidados en la refinanciación de activos existentes o la financiación de la adquisición de nuevas propiedades y carteras.
Primera operación en Rostock
“La estrategia es independiente del sector y abarca viviendas multifamiliares, comercio minorista, logística, hoteles y oficinas de alta gama. Nuestra alianza ayudará a reequilibrar el déficit de financiación ofreciendo soluciones de financiación flexibles con préstamos de primera y segunda categoría con un LTV (Préstamo sobre Valor) de hasta el 75-80%”, afirmó Clement Jacquesson, director de Deuda Inmobiliaria de Patrimoniuml, quien concluye que de esta forma se refuerza la posición de Patrimonium como prestamista alternativo líder en el mercado inmobiliario alemán.
Por su parte, Andrew Smith, director de Deuda Inmobiliaria Comercial de Bayview, expresó su satisfacción por el cierre de la alianza con Patrimonium y apuntó que Bayview lleva años consolidando su presencia en Europa y ahora ve que existe una gran oportunidad "para proporcionar financiación a patrocinadores inmobiliarios de alta calidad, especialmente en Alemania y los mercados circundantes".
Como hito significativo, Patrimonium y Bayview cerraron con éxito su primera transacción en diciembre de 2025: una instalación senior garantizada por un centro comercial outlet completamente alquilado en Rostock. Esta primera operación en Alemania subraya la capacidad de la alianza para apoyar a patrocinadores líderes con capital sustancial y estructuras de financiación a medida. La inversión realizada ascendió a 38,5 millones de euros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PODIO CONTINENTAL
España y un bronce de ley en el Europeo de hockey sala
BONIFICACIÓN DEL 100% EN EL IRPF
Consulta todas las medidas del nuevo decreto del alquiler: ventajas fiscales, límites y sanciones