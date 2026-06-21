Nueva York activa una década de contratos en infraestructuras críticas

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el organismo público que gestiona las principales infraestructuras de transporte de los dos estados, ha comenzado a convertir su plan de infraestructuras para 2026-2035 en gasto efectivo.

El programa, dotado con 45.000 millones de dólares —alrededor de 39.000 millones de euros—, anticipa una década de contratos de construcción, ingeniería, sistemas, gestión de proyectos y mantenimiento en algunos de los principales activos del transporte de Estados Unidos.

Dentro de su presupuesto de 2026, la entidad prevé destinar algo más de 4.000 millones de dólares a inversión de capital durante este ejercicio. La mayor parte del gasto se concentrará en los aeropuertos JFK, Newark Liberty y LaGuardia, así como en la nueva terminal de autobuses de Midtown Manhattan y en la modernización de puentes, túneles, instalaciones portuarias y el ferrocarril PATH.

Aeropuertos

Por ahora, el desarrollo más visible se encuentra en el sistema aeroportuario.

Tras la apertura este mismo año de las nuevas terminales 1 y 6 del JFK, se avanzará en el nuevo AirTrain de Newark y en las mejoras de accesos y capacidad de LaGuardia. Pero, más allá de la obra civil, estos proyectos abren mercado para sistemas de equipajes, automatización, seguridad, energía, servicios de ingeniería y sistemas de gestión operativa.

Estación

El otro gran frente, según la información recogida en el Capital Plan, es la sustitución del Midtown Bus Terminal.

Se trata de una actuación valorada en torno a 11.000 millones de dólares, con trabajos iniciales —que deben concluir en 2030— que incluyen nuevas rampas, instalaciones provisionales para almacenar y ordenar autobuses y plataformas que permitan mantener el servicio mientras se construye la futura terminal, fijada para 2035. La complejidad de una gran obra en funcionamiento en pleno Manhattan la convierte en uno de los proyectos urbanos más exigentes de la cartera.

Puertos

Además, entre los procesos abiertos figuran contratos de planificación logística y ferroviaria en Port Newark y Port Jersey, el dragado de mantenimiento de las terminales marítimas y el suministro de componentes para las comunicaciones críticas de PATH.

El resto de licitaciones irán llegando al mercado conforme avancen los diseños, permisos y fases constructivas, abriendo oportunidades en ingeniería aeroportuaria, señalización ferroviaria, gestión de equipajes, ciberseguridad, electrificación, obra marítima, consultoría ambiental y software operativo.