Un ático frente a Central Park, de vuelta al mercado de Nueva York tras más de cuatro décadas fuera del escaparate

Nueva York vuelve a poner a prueba el pulso inversor por los activos irrepetibles. Un ático situado en Central Park West, una de las direcciones más codiciadas de Manhattan, acaba de volver al mercado tras más de cuatro décadas fuera del escaparate para ofrecerse por casi 25 millones de euros.

Ubicado en un edificio histórico, de la época de preguerra, a esta vivienda de cuatro dormitorios y cuatro baños distribuidos en casi 400 metros cuadrados se accede a través de un ascensor privado. Sus espacios principales se articulan alrededor de una galería, un salón en esquina con chimenea de leña, un comedor y una biblioteca que ofrecen vistas despejadas sobre el parque más icónico de la gran manzana y el skyline de Manhattan.

Salón de un ático en Nueva York valorado en 25 millones de euros | Brown Harris Stevens Residential Sales

Otro de sus puntos fuertes son sus terrazas envolventes. En un momento en que la vivienda prime se mide cada vez más por la calidad de su espacio exterior, este ático entra de lleno en una categoría particularmente escasa, al ofrecer acceso directo a la amplia balconada incluso desde los dormitorios.

Domitorio principal del ático en Nueva York | Brown Harris Stevens Residential Sales

Por su parte, el edificio añade otra capa de valor: el patrimonial. Diseñado en 1929 por Simon Schwartz y Arthur Gross en estilo neorrenacentista, cuenta además con portero durante las 24 horas del día, conserjería, personal de apoyo y gimnasio.

Exterior del ático de Nueva York, junto a Central Park | Brown Harris Stevens Residential Sales

En todo caso, su atractivo no reside únicamente en los metros, las terrazas o los servicios, sino en poseer una vivienda que condensa localización, legado arquitectónico y visibilidad social: una operación más próxima al coleccionismo inmobiliario que de la compra residencial convencional.

A lo largo de sus casi 100 años de historia, el edificio ha albergado a una impresionante lista de personalidades del cine, los medios de comunicación y las finanzas. Entre los residentes más célebres se encuentran estrellas de Hollywood como Harrison Ford, Rick Moranis o Noah Emmerich, figuras de la televisión como Peter Jennings y miembros de la élite empresarial y política como Keith Anderson o Georgina Bloomberg.