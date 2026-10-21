El nuevo SUV eléctrico de seis plazas de Lexus, a partir de 88.000 euros

Lexus ha desvelado ya la gama y los precios para España del nuevo TZ, un SUV prémium totalmente eléctrico de seis plazas que estará disponible desde 88.000 euros en su versión de 313 caballos.

El nuevo Lexus TZ, con tres filas de asientos | Lexus

En concreto, la marca ofrece dos versiones, denominadas TZ 450e Executive y TZ 550e Luxury, con potencias de 313 y 408 caballos, respectivamente, y la gama se completa con una opción de carrocería bitono para el acabado Luxury, cuyo precio asciende a 105.000 euros.

Además, el nuevo TZ incorpora el sistema de tracción total eléctrica inteligente Direct4, diseñado por el fabricante para gestionar la entrega de potencia y mejorar el control del vehículo.

Más de cinco metros

El tamaño de este nuevo SUV es considerable. Con 5,1 metros de longitud y una distancia entre sus ejes que supera por poco los tres metros, el habitáculo se configura con tres filas de asientos sin renunciar al maletero. Con las tres filas en uso, se limita a 257 litros de almacenamiento, pero al abatir las posteriores roza los 2.000.

El nuevo Lexus TZ | Lexus

Y, mientras en el interior utiliza materiales como bambú forjado o aluminio reciclado, para el exterior ofrece hasta seis colores: del blanco al negro pasando por el gris, el azul, el verde y el cobrizo.

Equipamiento de seguridad

Todas las versiones del nuevo TZ incorporan de serie el sistema Lexus Safety System+ 4.0, la última generación de tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción de la marca.

El nuevo Lexus TZ | Lexus

Entre sus funciones, figuran el control de crucero adaptativo, el sistema de seguridad precolisión, el reconocimiento facial y el detector de ángulo muerto.