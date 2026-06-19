La bolsa de Londres pierde otro activo: Interket acepta la oferta del fondo EQT

La Bolsa de Londres perderá otro de los integrantes del FTSE 100. La compañía británica de inspección y certificación Intertek ha aceptado una oferta del fondo sueco EQT valorada unos 10.900 millones de libras —aproximadamente 12.600 millones de euros—, en una operación que culminará con su salida del mercado bursátil británico.

La oferta, recomendada por el consejo de administración de Intertek, contempla el pago de 60 libras por acción más el dividendo final correspondientes, lo que eleva la contraprestación hasta las 61,08 libras. La propuesta supone una prima cercana al 60% respecto a la cotización previa al inicio de las conversaciones, según los datos del propio parqué londinense.

Intertek, que cotizaba en Londres desde 2002, es una de las mayores empresas mundiales de ensayos, inspección y certificación de productos. Sus servicios abarcan desde bienes de consumo y componentes industriales hasta infraestructuras energéticas y cadenas de suministro, y su presencia se extiende por más de un centenar de países.

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De este modo, la preocupación vuelve a la City. Las valoraciones relativamente bajas de muchas empresas británicas han convertido al mercado londinense en un terreno fértil para fondos de capital privado y compradores extranjeros, mientras queda patente su dificultad para competir con plazas como Nueva York en atracción de capital.