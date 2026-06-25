Omán proyecta una ciudad agrícola autosuficiente de 500 hectáreas con 13.000 habitantes

Omán quiere convertir la agricultura en el núcleo de un nuevo modelo urbano. Sobre algo más de cinco millones de metros cuadrados de una zona considerada apta para los cultivos, levantará una ciudad que combinará explotaciones agrícolas, viviendas y servicios públicos dotada con tecnologías de ahorro de agua y energía en la que habitarán hasta 13.000 personas y permitirá generar unos 6.500 empleos.

Nueva ciudad agrícola de Omán | Foster+Partners

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura Foster + Partners junto a la consultora Dar Al-Handasah, aspira a convertirse en el primer desarrollo agrícola de residuos cero del país.

Nueva ciudad agrícola de Omán | Foster+Partners

Se trata de un paso más en la estrategia Oman Vision 2040, con la que el sultanato busca mejorar su seguridad alimentaria, diversificar una economía todavía muy dependiente de los hidrocarburos y crear nuevas actividades vinculadas a la producción, la transformación y la exportación de productos agrícolas.

La ordenación se estructura alrededor de un núcleo urbano compacto, desde el que se extenderán parcelas agrícolas de entre 10 y 200 hectáreas, que también se introducirán en parques, bulevares y otros espacios públicos, de forma que la agricultura se configure como el leitmotiv de la vida diaria de la pequeña ciudad. Pero, además, el centro urbano contará con conexiones de transporte público, centros educativos y sanitarios, edificios religiosos y culturales, comercios y espacios de ocio.

Nueva ciudad agrícola de Omán | Foster+Partners

Palmeras datileras y tomates de invernadero son dos de los cultivos seleccionados por su bajo consumo de agua para esta nueva ciudad, en la que se incorporarán instalaciones para procesar, secar o congelar alimentos, así como para fabricar aceites, compost y fertilizantes. De este modo, el proyecto busca ampliar la actividad más allá del cultivo, desarrollando una cadena agroindustrial propia.

Con el riego como uno de los principales desafíos, se incluirá un sistema de monitoreo riguroso para lograr el mejor aprovechamiento de las aguas subterráneas, las escorrentías procedentes de las montañas recogidas mediante presas y el agua del mar desalinizada.

Asimismo, esta villa agrícola incorporará redes de sombra para reducir la radiación solar, instalaciones fotovoltaicas para generar electricidad y sistemas de acuaponía, en los que la cría de peces y los cultivos funcionan dentro de un circuito cerrado en el cual los desechos de los peces se transforman en nutrientes para las plantas mientras estas purifican el agua para los peces.

Nueva ciudad agrícola de Omán | Foster+Partners

"Nuestro diseño se basa en la innovación agrícola y fomenta el desarrollo comunitario para crear un entorno verdaderamente sostenible y resiliente que beneficie a las generaciones futuras", ha explicado Stefan Behling, director de Foster + Partners.