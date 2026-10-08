Nápoles apuesta por la vela de lujo para mover hasta 1.700 millones de euros

La bahía de Nápoles llena de embarcaciones durante la regata preliminar de la Copa América el 26 de septiembre

Nápoles quiere convertir uno de los torneos más exclusivos del deporte mundial en una palanca económica para la ciudad. La próxima Copa América, que se disputará en la bahía napolitana el año próximo, llevará a la ciudad competición, grandes embarcaciones y turismo de alto poder adquisitivo con una expectativa económica a la altura de la apuesta: no menos de tres millones de visitantes con 1.400 millones de euros de retorno.

Son estimaciones elaboradas por Sport e Salute, la sociedad pública italiana encargada de la organización de un evento que comprende cuarenta días de pruebas en el agua, pero que se extenderá durante 22 jornadas más con las actividades asociadas.

El primer ensayo, la regata preliminar celebrada en septiembre, ha servido para medir las expectativas: congregó 278.893 asistentes entre tierra y mar, se contabilizaron 2.490 embarcaciones de espectadores durante cuatro días y la media diaria de superyates en la bahía se situó en 22. La inversión para llevarla a cabo, próxima a los diez millones de euros, ya dejó una primera señal de esa capacidad de atracción, pues solo la zona del evento registró un gasto estimado de 3,8 millones de euros.

Ahora, con la vista puesta en 2027, el salto previsto será considerable. Las bases de los equipos ocuparán unos 37.000 metros cuadrados y para las zonas de público y aficionados se destinarán alrededor de 100.000 metros cuadrados. La permanencia prolongada de las escuderías y la llegada de millones de visitantes ampliarán el impacto sobre hoteles, restauración, transporte, comercio y, especialmente, sobre la industria náutica y los servicios vinculados a embarcaciones de alta gama.

El doble que Barcelona

Nápoles aspira a superar ampliamente el precedente de Barcelona, con unas previsiones que casi duplican la afluencia y que elevan un 64% el techo del impacto económico calculado, toda vez que la edición de 2024 dejó en la ciudad condal un impacto económico estimado de 1.034 millones de euros tras recibir unos 1,8 millones de visitantes durante 59 días.

La apuesta napolitana tiene además una dimensión urbana. Las nuevas bases se están desarrollando en una antigua zona industrial frente al mar cuya transformación llevaba años pendiente. De este modo, la Copa América actúa como acelerador de inversiones y de la recuperación del frente marítimo, mientras coloca a la ciudad durante meses en el circuito internacional de uno de los deportes con mayor capacidad para atraer patrocinadores, grandes fortunas y turismo náutico.