Un pasaporte especial para viajeros fanáticos del pádel

Viajar por negocios o por placer sin dejar de lado la afición por el pádel ahora es posible con la iniciativa de Privé Hotels. Se trata de un pasaporte que permite a los fanáticos de este deporte jugar en pistas ubicadas en hoteles y resorts de alto nivel, situados en distintas partes del mundo.

El pasaporte tiene un coste anual de 595 dólares y permite, entre otras ventajas, obtener tarifas preferenciales y upgrade de habitaciones, además de ofrecer todo tipo de ventajas para poder jugar al pádel durante la estancia en el hotel del que se trate.

Los alojamientos exclusivos a los que se puede acceder con el pasaporte se encuentran diseminados por distintas partes del mundo, de forma que se puede viajar y practicar pádel con todas las facilidades en lugares como Miami, Yucatán, República Dominicana, Madrid, Londres, Marraquech, Dubai, Maldivas, Indonesia o Hong Kong, entre otros.

Los amantes del pádel podrán tener la experiencia de jugar en pistas tan distintas como la ubicada en el hotel THesis de Coral Gables (Miami), con aire retro, o la del Patina Hotel de Maldivas, con todo el encanto de uno de los paraísos más buscados por los viajeros de alto nivel.