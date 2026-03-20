Países Bajos reordena el mar del Norte para apostar por la eólica marina

El gobierno de Países Bajos ha aprobado un plan de reorganización de su espacio en el mar del Norte, dotado con 1.700 millones de euros, en el que plasma su objetivo de apostar decididamente por la eólica marina, aunque preservando espacio para el sector pesquero y sin olvidar el respeto medioambiental.

"Queremos generar energía, proteger la vida marina y dejar espacio para nuestros pescadores", ha asegurado el ministro de Infraestructuras, quien ha justificado que pueden coexistir "muchas cosas" en un mar territorial cuya extensión es "una vez y media mayor" que la superficie terrestre del propio país.

Con unos fondos que se utilizarán fundamentalmente para investigar en qué nuevas ubicaciones pueden instalarse los aerogeneradores —con los que el ejecutivo neerlandés prevé alcanzar en su espacio marítimo 40 GW de energía limpia—, el ministro de Crecimiento Verde ha puesto en valor que se trata de una inversión en "seguridad energética y energía asequible".

Ya el pasado mes de enero, Países Bajos se sumó a una iniciativa conjunta con Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Noruega y Reino Unido para desarrollar conjuntamente 100 gigavatios de energía eólica marina en el mar del Norte en el horizonte de 2050.