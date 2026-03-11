Panamá licita el suministro de potencia eléctrica y energía para sus centrales

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá (ETESA) ha sacado a licitación el suministro de potencia eléctrica y energía para las centrales de generación energética que ya están operando en el país.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 19 de marzo, día en el que se abrirán las propuestas que hayan llegado, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

Los contratos se adjudicarán en tres bloques distintos, según los tipos de centrales de que se trate, y el inicio de vigencia de los mismos oscila entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de julio de 2028. El período de concesión también varía entre los doce y los ocho años, según los bloques adjudicados.

Precio, primer criterio de adjudicación

La licitación está abierta a empresas nacionales y extranjeras y los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación serán el precio, el volumen de potencia firme y/o energía ofertada, la metodología y criterios empleados en la oferta y la referencia del precio evaluado para las fuentes nuevas y renovables de energía.

La fianza requerida para las empresas que presenten ofertas asciende a un total de 25.000 dólares. Las consultas sobre la contratación pueden dirigirse a comprasenergia@etesa.com.pa.