La patronal española baraja revisar a la baja varias décimas su previsión de crecimiento para este año

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales no descarta tener que revisar a la baja su previsión actual de crecimiento para 2026 de la economía española, situada en el 2,3%, debido al conflicto en Oriente Próximo.

Según el panorama económico y empresarial de marzo que edita la patronal española, al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los canales que podrían afectar al crecimiento español en el marco de este conflicto es la pérdida de confianza, lo que a su vez puede frenar las decisiones de consumo de bienes y servicios (incluido el turismo) y la inversión.

En cuanto a la inflación, los empresarios estiman que, de mantenerse la guerra y las tensiones en Oriente Próximo, puede situarse en un rango comprendido entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de su previsión inicial del 2,6% de media anual.

Por el momento, según los datos de marzo adelantados por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación interanual en España se elevó un punto hasta situarse en el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024.

Incertidumbre

En las últimas semanas, algunas instituciones y servicios de estudios han revisado sus previsiones macro por la guerra en Irán e incluso el gobierno español, ya ha avanzado que trabaja en la revisión de su cuadro macro.

La semana pasada, el Banco de España revisó una décima al alza su previsión de crecimiento de PIB para 2026, hasta el 2,3%, aunque la habría mejorado hasta el 2,4% de no ser por la guerra en Irán. La institución empeoró además sus perspectivas para la inflación, hasta el 3% este año y el 2,5% el próximo.

La revisión del PIB por parte del organismo que gobierna José Luis Escrivá refleja el impacto adverso asociado al conflicto bélico, que cifra en -0,4 puntos, que sería compensado en gran medida, aunque no por completo, por el impulso fiscal adoptado por el gobierno (+0,3 puntos).

Por su parte, BBVA Research ha elevado tres décimas, hasta el 2,4%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2027, pero ha dejado sin cambios, también en el 2,4%, su previsión para este año por el impacto de los precios energéticos derivado del conflicto en Oriente Próximo, que restará dos décimas al crecimiento y elevará tres décimas la inflación media, de acuerdo con sus cálculos.

Sin el choque energético que supone la guerra en Irán, que dependerá en todo caso de la duración del conflicto, el servicio de estudios de BBVA Research sí habría elevado sus previsiones para 2026.