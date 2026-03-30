El petróleo europeo supera los 115 dólares tras un mes de guerra en Oriente Próximo

Pozos de petróleo en un campo petrolífero de Estados de Unidos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% a primera hora de este lunes y se movía por encima de los 115 dólares por barril antes de la apertura de las bolsas en el viejo continente, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 1,1% hasta situarse en los 100,7 dólares por barril.

En paralelo, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, escalaba un 2,5%, hasta los 55,92 euros por megavatio hora.

La bolsa

En este contexto de incertidumbre por el fin de la guerra en Irán, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron el viernes en positivo, con caídas del 1,7% en el primer caso, y del 2,1% en el segundo, pero sus futuros apuntan, de momento, a ganancias moderadas.

Mientras, las principales bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de este lunes. El Kospisurcoreano se deja un 3,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 1% y el índice de la bolsa de Shenzhen baja un 0,4%. En Japón, el Nikkei cotiza con una caída cercana al 3%.

En este marco, las principales bolsas europeas, que cerrarán el viernes y el próximo lunes por la Semana Santa, apuntan hoy a aperturas en negativo, cercanas al medio punto en algunos casos.

En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 16.802 puntos tras cerrar el viernes con un retroceso del 0,95%.