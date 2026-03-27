El petróleo acumula una subida superior al 42% desde el inicio de la guerra en el Golfo

En la jornada del 27 de febrero, la víspera del inicio de la guerra en el Golfo Pérsico entre Irán, Estados Unidos e Israel, el petróleo Brent cerraba el día con una cotización de 73 dólares el barril. Nada hacía prever que en pocos días su precio superaría ampliamente los 100 dólares el barril y se desencadenaría una crisis energética que los propietarios de vehículos fueron los primeros en experimentar con el inicio de la subida de precios en los carburantes ya el lunes 2 de marzo.

Desde entonces la cotización del crudo ha tenido bajadas y subidas en función de las perspectivas de que el conflicto se alargase o se intuyese un rápido acuerdo de paz. A lo largo de un mes la subida del barril de Brent alcanza casi un 43%, si tenemos en cuenta que esta tarde el precio se sitúa en torno a los 104,5 dólares. En el caso del petróleo West Texas, el referente para el continente americano, el precio del barril ha subido en estos 30 días de los 67 a los 98,5 dólares, lo que supone un alza total del 46%,

Los sucesivos cambios en la cotización hicieron que se registrasen grandes oscilaciones en apenas una semana. Así, el 19 de marzo se alcanzaba un pico de 119 dólares en el precio de venta del Brent, mientras que el 25 de marzo se registraba el nivel más bajo desde los primeros días de la crisis, al caer el precio hasta los 93 dólares.

En varias ocasiones fueron las declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, las que hicieron oscilar el precio según fuesen más o menos optimistas sobre el cierre de un acuerdo con Irán. Otras veces fueron noticias como la liberación de las reservas petrolíferas internacionales o los incidentes con barcos en Ormuz los que movieron las cotizaciones. En todo caso, tampoco hay un patrón muy claro porque ha habido ocasiones en que una noticia positiva apenas ha movido el precio o incluso este ha acabado aumentando.

Duración de la crisis

La multitud de analistas que se han pronunciado a lo largo de estas semanas sobre la evolución del precio del petróleo coinciden de forma prácticamente unánime en que un acuerdo de paz que garantice nuevamente la circulación de barcos por Ormuz y la normalización de la producción petrolífera en los países del Golfo, incluido Irán, podría suponer que la crisis energética actual no se prolongue demasiado en el tiempo y los precios puedan bajar de nuevo a los niveles anteriores a la crisis.

Sin embargo, la mayoría de expertos también coinciden en indicar que una prolongación del conflicto y el hecho de que la navegación por el estrecho de Ormuz siga con las restricciones actuales durante mucho tiempo, sí que puede llevar a que los precios del petróleo se mantengan en el entorno o por encima de los 100 dólares el barril a lo largo de varios meses. Larry Fink, CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, advertía esta semana de que un petróleo muy por encima de los 100 dólares por barril de forma prolongada conduciría a una recesión mundial. En caso de una rápida normalización de la situación, Fink apuntaba que el crudo podría bajar incluso hasta los 40 dólares por barril.