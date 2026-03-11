El petróleo sube en torno al 4% y las bolsas europeas registran pérdidas moderadas

El precio del petróleo vuelve a subir a pesar del anuncio realizado hoy por la Agencia Internacional de la Energía de proponer la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia. El crudo Brent, de referencia en Europa, subía a las 18:00 horas de hoy hasta los 91,5 dólares por barril (+4,2%), mientras que el West Texas (referente en América) aumentaba su precio un 3,5% hasta los 86,4 dólares.

La cantidad de reservas liberadas por los 32 países de la AIE ascienden a 400 millones de barriles, en torno al 25% del inventario total de la organización, pero tan solo servirían para cubrir unos 25 días de la producción total de petróleo global.

Por su parte, las bolsas europeas volvieron hoy a registrar pérdidas moderadas después de la sesión alcista de ayer. El DAX alemán encabezó las caídas con un 1,5%, mientras que el FTSE MIB de Italia perdía el 1,16, el FTSE 100 británico el 0,9% y el Ibex 35 de la bolsa madrileña se dejaba un 0,5%. En Asia el Nikkei se anotó hoy una subida del 1,4%, mientras que el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong se dejaba un 0,2. En Estados Unidos, Wall Street también registra pérdidas a media sesión con el Dow Jones cayendo un 0,8%.

En cuanto al mercado de divisas, la moneda europea se ha depreciado en un 0,37% frente al dólar, cotizando a un tipo de cambio de 1,1568 billetes verdes por euro.