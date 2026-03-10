Jornada de recuperación en las bolsas mientras el petróleo acumula el 30% de bajada en dos días

Las principales bolsas mundiales vivieron hoy una jornada de recuperación después de varias sesiones con pérdidas tras el inicio de la guerra en Oriente Medio. Por su parte, el precio del petróleo continuó con el descenso que inició en la sesión de ayer y ya acumula una caída del 30% desde la jornada de ayer, con el barril de Brent cerca de los 80 dólares.

Ambas tendencias pueden estar relacionadas con las palabras pronunciadas a última hora de ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a señalar que la ofensiva contra Irán está "prácticamente terminada".

En Europa, el Ibex 35 encabezó las subidas con el 3,05% al cierre de la sesión, con lo que recupera parte de las pérdidas de la última semana. Lo mismo ha sucedido en el resto de parqués europeos que hoy se ha anotado subidas, encabezadas por Milán (+2,76) y seguida por Francfort (+2,30), París (+1,84) y Londres (+1,52).

En Asía, las bolsas también se han recuperado después de unas jornadas con pérdidas. El Nikkei de la bolsa japonesa sube un 2,88% y el Hang Seng de Hong Kong se eleva un 2,17%. Mientras tanto, en Wall Street los principales índices también experimentan subidas aunque por debajo del 1%, con el Dow Jones subiendo un 0,8%.

El petróleo cae un 30% en dos días

Por su parte, el precio del barril de petróleo acumula caídas de alrededor del 30% desde los niveles máximos alcanzados este lunes, cuando llegó a superar los 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en el caso del estadounidense West Texas Intermediate (WTI). Entre las razones para este acusado descenso está la perspectiva de que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidan liberar las reservas estratégicas de crudo.

En el caso del petróleo Brent, el precio llegaba a caer este martes hasta un 15%, bajando hasta los 83,73 dólares, volviendo así a niveles del pasado viernes, un 29,8% por debajo de los 119,40 dólares del pico alcanzado ayer, aunque todavía más de un 15% por encima del precio marcado al cierre de la sesión del pasado 27 de febrero, último día antes de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

De su lado, el barril de crudo WTI también borraba casi toda la meteórica subida del lunes, con una caída del 13,4% este martes respecto del cierre de ayer, hasta los 82,10 dólares, un 31% menos que los 119,48 dólares que llegó alcanzar el lunes, pero todavía un 22% más caro que al cierre del 27 de febrero de 2026.