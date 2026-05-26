La petrolera BP destituye de forma fulminante a su presidente por problemas de conducta "inaceptables"

La petrolera británica BP ha destituido de forma fulminante a su presidente, Albert Manifold, menos de un año después de su nombramiento, al trascender problemas de conducta "inaceptables".

Amanda Blanc, consejera independiente sénior de la empresa, ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por Manifold durante su etapa como presidente, pero ha señalado que los graves problemas que ha conocido el consejo de administración hacen imposible su continuidad en el cargo. "Sorprendidos" y "decepcionados", los directivos han aprobado de forma unánime su destitución y la designación de forma interina de Ian Tyler.

Mientras la empresa ha apuntado hacia cuestiones relacionadas con la gobernanza, la supervisión y la conducta de su ya expresidente, la BBC ha desvelado que detrás de la salida de Manifold hay un comportamiento "intimidatorio y autoritario".

La bolsa de Londres ha castigado esta noticia con una caída del 7% en las acciones de la petrolera, al tiempo que el nuevo presidente interino ha apuntado que la dirección de la compañía tiene "una firme convicción" en la hoja de ruta trazada.

"BP está construyendo un historial de sólido desempeño operativo subyacente y un estricto enfoque en la disciplina financiera, todo ello en busca de aumentar el valor y la rentabilidad para los accionistas", ha destacado Tyler, quien ha puesto también en valor el trabajo de Meg O'Neill como consejera delegada.

Buenos resultados

Albert Manifold fue nombrado presidente de BP en octubre del año pasado y su salida se produce apenas un mes después de la presentación de unos espectaculares resultados del primer trimestre del año.

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En concreto, al calor del conflicto en Irán, la petrolera británica registró entre enero y marzo un alza del 129% en su beneficio subyacente, que se situó en unos 2.719 millones de euros.