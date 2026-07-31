La petrolera BP explora la venta de su negocio del mar del Norte
desinversión
Pretende dirigir su capital hacia oportunidades de mayor valor
La petrolera británica BP ha dado comienzo al proceso para comercializar su negocio en el mar del Norte, con miras a una posible venta en el marco de la revisión de su cartera.
Sin poner en duda que el mar del Norte es esencial para el sistema energético de Reino Unido, la consejera delegada de BP, Meg O'Neill, ha justificado la decisión en la necesidad de optimizar la cartera de la empresa y de dirigir su capital hacia oportunidades de mayor valor.
"Reino Unido ha sido nuestro hogar durante más de 100 años y seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestro futuro", ha asegurado al anunciar que está buscando comprador para esos activos.
Mientras esa oportunidad no llega, BP continuará operando el negocio, y prestando servicios a sus clientes, socios y partes interesadas.
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