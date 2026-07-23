Repsol iguala en el primer semestre del año los beneficios de todo 2025

La guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha derivado en un gran auge de los precios del petróleo, está disparando los beneficios de las refinerías. Repsol, la mayor productora de España, ha logrado un beneficio neto en el primer semestre de este año que prácticamente iguala el cosechado a lo largo de todo 2025, al anotarse unas ganancias que superan los 2.200 millones de euros. Esta cifra representa una subida del 265% con respecto a los 603 millones correspondientes a la primera mitad del ejercicio anterior.

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En este contexto de subida del precio del crudo y los productos petrolíferos a causa del conflicto en Oriente Próximo, la empresa que dirige Josu Jon Imaz se ha beneficiado de un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros debido a la revalorización de sus inventarios, según ha explicado la propia compañía en la presentación de sus resultados trimestrales. Y es que el precio del Brent, de referencia en el mercado europeo, escaló un 53% en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, rondando los 104 dólares de media.

De hecho, según la documentación de la propia energética española, su producción apenas ha aumentado en la primera mitad del año en un 0,2% con respecto a los datos del año anterior.

Resultados en detalle

En cuanto al resultado neto ajustado del grupo Repsol, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.711 millones de euros a junio, más que duplicando así los 1.155 millones de euros del mismo periodo del año pasado; mientras el resultado bruto de explotación (Ebitda) en los seis primeros meses se situó en 6.135 millones de euros, con un incremento del 156,5% frente al mismo periodo de 2025.

Por áreas de negocio, el resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción alcanzó 673 millones de euros, un 6,7% más que el primer semestre del año anterior; mientras que el departamento de Industrial se situó en 1.683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino; el de Cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1%, hasta 369 millones de euros en el semestre; y Generación Baja en Carbono registró un resultado neto ajustado de seis millones de euros.

La buena marcha de la empresa también ha afectado a la deuda, que se ha reducido prácticamente un tercio en estos meses. Así, se sitúa ahora en 3.667 millones de euros, es decir, un total de 1.153 millones menos que en el primer trimestre de este mismo año.

Retribución a los accionistas

Asimismo, a la luz de la evolución, Repsol ha decidido acelerar en su estrategia de retribución a sus accionistas, para lo que ha aprobado un segundo programa de recompra de acciones propias que complementa el pago del dividendo en efectivo. Con un volumen de hasta 500 millones de euros, se suma al ya finalizado de 350 millones de euros, mientras prevé anunciar un tercero en octubre con el que alcanzar los 850 millones de euros.

Esta fórmula de recompra supone que la propia empresa adquiere sus títulos para después amortizarlos, y el hecho que haya menos acciones en el mercado hace subir el valor de las existentes.

Petrolera estatal de Noruega

El espectacular auge en los beneficios de Repsol se da a conocer un día después de que la petrolera estatal noruega, Equinor, presentase una subida todavía mayor.

En el primer semestre del año logró unos beneficios de 7.000 millones de euros, y tomando como referencia únicamente el segundo trimestre, sus ganancias aumentaron un 267%, lo que significa casi cuadruplicar las del mismo período de 2025.