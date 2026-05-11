La petrolera saudí Aramco mejoró sus beneficios un 25% en el primer trimestre

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha presentado sus cuentas correspondientes al primer trimestre del año; un periodo en el que ha cosechado un beneficio neto atribuible de 27.187 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,6% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente.

Además, en un contexto de cierre del estrecho de Ormuz en medio de la guerra que libran Estados Unidos e Israel con Irán desde el pasado 28 de febrero, los ingresos totales de la compañía árabe en el arranque de 2026 rozaron los 106.000 millones de euros, un 8,8% por encima de la cifra contabilizada en el primer trimestre del año pasado.

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Pero más allá de ello, el presidente y consejero delegado de Saudi Aramco, Amin Nasser, ha lanzado la advertencia de que cada semana que permanezca cerrado el paso del estrecho de Ormuz supone la pérdida de 100 millones de barriles de crudo, y ha recalcado que el mercado podría no estabilizarse hasta el próximo año si la vía marítima permanece bloqueada durante las próximas semanas.

Por el momento, según sus estimaciones, se han perdido ya casi mil millones de barriles de petróleo en el contexto del conflicto en Oriente Próximo, aunque su pérdida de suministro se ha compensado en parte con la exportación a través del oleoducto este-oeste de Aramco, las reservas estratégicas globales y los inventarios comerciales.