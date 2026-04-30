Principio de acuerdo para una alianza entre las petroleras estatales de Brasil y México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aguarda viajar próximamente a Brasil para sellar con su homólogo, Luis Inácio Lula da Silva, una alianza entre las dos petroleras estatales.

De este modo ha anunciado que Pemex y Petrobras están abordando acuerdos de colaboración para la exploración, producción y refino del crudo, incluida la búsqueda de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

Recientemente, Lula abordó con Sheinbaum el fortalecimiento de las relaciones económicas entre sus dos países, en especial en lo referido al área de la energía, y han hablado de apostar por una industria energética y de combustibles alternativos que aproveche el conocimiento del gigante sudamericano en la producción de etanol a partir de la caña de azúcar.