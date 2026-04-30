El PIB de Estados Unidos repunta un 0,5% en el primer trimestre, pese a la caída del consumo

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un avance del 0,5% en el primer trimestre del año frente a los tres últimos meses de 2025, según el dato preliminar publicado por la oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En datos interanuales, el avance del PIB entre enero y marzo de 2026 fue del 2%, frente al 0,5% del primer trimestre de 2025.

La cifra del PIB del último trimestre del año pasado fue revisada a la baja en varias ocasiones, la última este mismo mes de abril dejando un dato del 0,1% de incremento, por lo que la actividad económica del país norteamericano experimenta una mejora para este inicio de ejercicio.

El Departamento de Comercio ha argumentado que esta aceleración del PIB en este trimestre se debe a aumentos en el gasto público y en las exportaciones, así como a un incremento de la inversión, factores que, sin embargo, fueron parcialmente compensados por una desaceleración de consumo. Por su parte, las importaciones se elevaron en estos tres primeros meses.

Los índices de precios también han reflejado un incremento a lo largo de estos meses, presionados por los mercados energéticos en medio del conflicto en Irán. La inflación interanual en marzo se situó en el 3,5%, frente al 2,8% registrado el mes anterior.