La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés ante la incertidumbre en Oriente Próximo

La Reserva Federal de Estados Unidos, en la que posiblemente sea su última reunión con Jerome Powell al frente, ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

En un escenario de incertidumbre sobre la duración y el impacto del conflicto abierto en Irán, la Fed apostado —tal y como se preveía— por no modificar el rumbo de su política económica y dejar intactos los tipos por tercera vez consecutiva.

"Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación es elevada, reflejando en parte el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", ha explicado la Reserva Federal a través de un comunicado en el que justifica así su decisión de no alterar sus medidas.

Tampoco se aguardan del Banco Central Europeo, que se reúne mañana, y que ya mantuvo los tipos en torno al 2,15% en su anterior encuentro, entre alertas sobre el incremento de la inflación en la zona euro a causa de la presión de los precios energéticos.