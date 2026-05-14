La plataforma financiera Lightyear incorpora las criptomonedas más usadas a su oferta

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Permitirá operar con los principales activos cripto a particulares y empresas de 24 países de la UE

La fintech Lightyear incorpora las criptomonedas a su oferta
La fintech Lightyear incorpora las criptomonedas a su oferta | LIGHTYEAR

La plataforma europea Lightyear ha incorporado las 12 criptomonedas más cotizadas del mundo a su oferta de productos de inversión, según informó la compañía en un comunicado.

Estas monedas digitales han sido seleccionadas por su liquidez, trayectoria y relevancia para carteras a largo plazo. Las divisas incluidas son bitcoin, ethereum, solana, cardano, litecoin, XRP, Chainlink, Dogecoin, Uniswap, SUI, Bittensor y Hyperliquid.

Todas ellas se encuentran disponibles como pares de negociación en dólares y euros a través de la plataforma de intercambio Kraken, lo que permite a los clientes acceder a márgenes ajustados incluso en periodos de volatilidad del mercado o para órdenes de mayor volumen.

Las criptomonedas están disponibles en la plataforma para clientes particulares y empresas en los 24 mercados de la Unión Europea donde la empresa está presente.

Herramientas de IA disponibles

La oferta incluye una comisión única del 0,45% por transacción sin spread, operaciones a cualquier hora del día y el uso de herramientas de inteligencia de mercado con IA para monitorizar el rendimiento del mismo.

"Hoy en día, las principales criptomonedas se utilizan para diversificar carteras equilibradas a largo plazo, y observamos interés por ellas entre nuestros clientes de distintos perfiles, desde los más conservadores hasta los de mayor riesgo", destacó el director de crecimiento de Lightyear para el mercado español, Álvaro Quesada.

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