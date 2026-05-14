La capitalización del mercado cripto sube un 8% en un mes y alcanza los 2,2 billones de euros

La capitalización total del mercado de las criptomonedas superó los 2,6 billones de dólares (2,2 billones de euros) en abril, lo que supone un incremento del 8% mensual, según se desprende del informe correspondiente al mes de mayo elaborado por Binance Research, la división de investigación de la plataforma de criptomonedas del mismo nombre.

El impulso del mercado cripto responde a una "mejora en el sentimiento de los inversores" tras un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán. Además, el repunte también se justifica por la mayor participación institucional, ya que las entradas hacia los fondos cotizados (ETF) de bitcoin duplicaron en abril las cifras del mes anterior al alcanzar cerca de los 1.970 millones de dólares (1.685 millones de euros).

Al cierre del cuarto mes del año, el bitcoin acumuló una subida del 12,1%, registrando su mejor desempeño mensual de los últimos doce meses, al situarse por encima de los 80.000 dólares.

Binance Research ha destacado que la infraestructura onchain --negociación, emisión, liquidación o custodia de activos mediante infraestructura blockchain-- está proporcionando, por primera vez, "acceso continuo a los inversores minoristas a exposición a mercados privados históricamente reservados al capital institucional".

Conciencia del riesgo

Por otra parte, el informe ha identificado una creciente conciencia del riesgo en los mercados de finanzas descentralizadas (DeFi) después de un aumento importante en las pérdidas relacionadas con vulnerabilidades de software aprovechados para robar criptomonedas durante abril.

En total, estas pérdidas alcanzaron los 635,24 millones de dólares (543,41 millones de euros) en abril, casi 3,8 veces el total registrado durante todo el primer trimestre del 2026.

"El hecho de que el mercado cripto haya superado los 2,6 billones de dólares, junto con el mejor desempeño mensual de Bitcoin en un año, refleja una convicción sostenida en los activos digitales", señaló el director de Binance España y Portugal, Javier García de la Torre