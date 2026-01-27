Polémica en Argentina tras el contrato a una empresa india para suministrar tubos a un gasoducto

La adjudicación al grupo indio Welspun -uno de los mayores fabricantes mundiales de tuberias de acero- de un contrato de sumiistro para proveer de tubos el gasoducto que llevará el gas desde el yacimiento de Vaca Muerta (Neuquén) a la provincia de Río Negro (cerca de 500 kilómetros) ha desatado la controversia entre el gobierno y el grupo siderúrgico argentino Techint -uno de los grandes fabricantes mundiales de tubos para la industria petrolera- quien considera lesionados sus intereses al no haber obtenido esta licitación frente a la oferta por menor precio realizada por Welspun.

Según informa el diario argentino La Nación, el grupo Techint está estudiando la presentación de una denuncia contra la adjudicación a Welspum al considerar que existió dumping y competencia desleal.

El consorcio Southern Energy (SESA), que desarrolla la construcción del gasoducto, adjudicó el contrato por valor de 200 millones de dólares a la firma india, que presentó una oferta un 40 por ciento por debajo de la realizada por Tenaris, filial del grupo Techint.

Tras conocerse la adjudicación a Welspun, Tenaris ofrecio igualar la oferta realizada por la compañía india para conseguir que el contrato se quedase en el país, pero esta posibilidad fue descartada y hasta el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este criterio al destacar el ahorro que supone el precio ofertado por la compañía india.

Además, el ministro consideró "indefendible" aceptar una oferta más cara por el simple hecho de proceder de una empresa nacional. "Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones", indicó Sturzenegger, quien también defendió que no se podía revertir la licitación aunque Tenaris igualase e precio de la empresa india posteriormente ya que debían respetarse las reglas del juego.

El presidente argentino, Javier Milei, se sumó a la polémica al respaldar las explicaciones del ministro y añadir ataques contra un supuesto entramado político, mediático y empresarial que se resiste a la liberalización económica por la que apuesta su gobierno. Posteriormente, se refirió en tono sarcástico al CEO de Techint, Paolo Rocca, como "don Chatarrín de los Tubitos Caros".

Apertura económica

Lo que ha sucedido con este suministro de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta es un síntoma de la apertura económica emprendida por el ejecutivo de Milei desde su asunción como presidente. Las empresas argentinas deben de afrontar la competencia de empresas de otros países que ahora encuentran mucha más facilidad para acceder a la contratación pública y privada, frente a lo que ocurría en etapas políticas anteriores en el país.

En este caso, además, la polémica afecta a uno de los principales grupos industriales del país. Techint opera en distintos mercados internacionales, incluido Estados Unidos, y cuenta con una facturación anual que supera los 36.000 millones de dólares. Su plantilla ronda los 89.000 empleados. Su competidor en esta ocasión, Welspun, tampoco se queda atrás ya que cuenta con una valoración de mercado de 191.000 millones de dólares y mantiene operaciones en 50 países con un total de 35.000 empleados.