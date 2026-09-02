Portugal encara la venta de TAP: Lufthansa y Air France-KLM se disputan el gran puente aéreo entre Europa y Brasil

La privatización de TAP, la aerolínea de bandera de Portugal, encara su tramo decisivo con dos propuestas sobre la mesa: la oferta del grupo franco-neerlandés formado por Air France y KLM y el planteamiento de la alemana Lufthansa.

Ambas pugnan por hacerse con el 44,9% que sale a la venta de la compañía aérea lusa, que posee una potente red hacia Brasil, Estados Unidos y los países africanos de habla portuguesa que complementaría sus rutas.

El gobierno que encabeza Luís Montenegro como primer ministro puede ahora seleccionar a uno de los compradores o abrir una última negociación que mejore las propuestas recibidas, toda vez que la venta se ha relanzado el año pasado buscando un socio capaz de invertir en la flota, reforzar las conexiones internacionales y garantizar el crecimiento de los aeropuertos del país.

Si bien las cantidades ofrecidas permanecen bajo reserva, algunas estimaciones sitúan el valor del 44,9% de TAP en torno a los 700 millones de euros, lo que otorgaría al conjunto una valoración en el entorno de los 1.500 millones de euros.

La noticia llega solo un día después de que TAP anunciase unas pérdidas netas de 99,2 millones de euros durante la primera mitad de este año, que la aerolínea vincula al alza del 40% en el precio de los combustibles, pese a registrar un nuevo récord de pasajeros.