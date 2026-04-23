El precio del fuel para aviones casi se duplicó desde el inicio de la guerra en el Golfo

El precio del combustible para aviones casi ha doblado su precio desde el inicio del conflicto en Oriente Medio -el pasado 28 de febrero- hasta ahora cuando el precio del barril ronda los 185-190 dólares por barril, cuando antes de empezar la guerra el importe se situaba entre los 95-100 dólares por barril, según el índice global de precios del queroseno que publica IATA.

El incremento de precios de este tipo de combustible es mucho mayor que el que registra el petróleo ya que en este caso el barril ha pasado de 72 dólares antes de la guerra a los 102 que registra hoy. Esto se explica, principalmente, debido a que el proceso de refino de este tipo de combustible se realiza en refinerías especializadas, de las que no disponen en cantidad suficiente todos los países, y también porque el queroseno sufre más el impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

El precio del fuel cambia en función de las distintas regiones, pero según los datos de IATA, presenta una evolución similar en todo el mundo desde el inicio de la crisis del Golfo, con un crecimiento exponencial a partir de la primera semana de marzo y un mantenimiento en la franja alta de precios desde entonces, con pequeñas oscilaciones.

El fuel global cerró la semana pasada con un precio medio de 184,6 dólares por barril, lo que supone un 105% más que hace un año. El incremento de precios ha sido superior en la región de Asia y Oceanía, con un aumento anual del 139% para situarse en 207,5 dólares el barril. También han registrado aumentos por encima de la media el precio del queroseno en Oriente Medio, con un 135% anual (197,6 dólares) y en África, donde subió un 120% (198 dólares). En el caso de Europa, el aumento anual ha sido del 106% (188 dólares). Las regiones que han sufrido en menor medida los incrementos de precios son Norteamérica, con un 82% (167 dólares) y Latinoamérica y Caribe, con un aumento del 93% (179 dólares).

Europa, más protegida que otras regiones

Con estos aumentos exponenciales del precio del queroseno, la situación de cada aerolínea es muy diferente en función del nivel de cobertura que presentan al haber comprado el fuel con anticipación. En Europa esta es una política habitual de las aerolíneas que, por lo general, cubren entre el 60 y el 80% del precio del combustible y, por tanto, están más protegidas ante estas crisis.

En Estados Unidos las compañías no suelen contar con este tipo de coberturas, por lo que acaban repercutiendo el precio directamente al cliente. En Asia la situación es desigual y hay aerolíneas que cubren este riesgo y otras no, pero en todo caso el nivel de cobertura es mucho menor que en Europa, como también ocurre en Latinoamérica.