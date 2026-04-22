El petróleo vuelve a rebasar la barrera de los cien dólares

Cerca de cumplirse dos meses desde que comenzara el conflicto en Oriente Próximo, sin que por el momento se vislumbre una salida clara, el precio del petróleo retoma su rally. Con subidas por encima de los tres puntos en las últimas horas, el crudo europeo rebasa ya la barrera de los cien dólares por barril, a bastante distancia de los 93 que ha marcado hoy el estadounidense.

La perturbación de la cotización de esta jornada guarda relación con la noticia de que la Guardia Revolucionaria de Irán ha apresado a dos buques que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz; una maniobra con la que responde a la captura de un barco iraní hace dos días por parte de la Armada de Estados Unidos.

En cambio, el precio del gas natural ha caído más de un 4%, de modo que la referencia europea —el contrato TTF negociado en Países Bajos— se coloca en los 43,65 euros por megavatio/hora.