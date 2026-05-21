Puig y Estée Lauder rompen las negociaciones de fusión

Puig y Estée Lauder han puesto fin a las conversaciones que mantenían para analizar las posibilidades de fusionar sus respectivos negocios, iniciadas el pasado 23 de marzo, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

De ello ha informado la compañía catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a partir de ahora se mantiene enfocada en la ejecución de su estrategia y "en continuar impulsando el crecimiento rentable en el conjunto de su cartera de marcas".

El CEO de la compañía, Jose Manuel Albesa, ha comentado que las conversaciones han sido "enriquecedoras", pero ha subrayado que Puig cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento, por encima del mercado de la belleza prémium.

Tal y como ha defendido Albesa, Puig ha demostrado una cultura diferencial que le ha permitido cumplir con todos sus compromisos desde su salida a Bolsa, de modo que ha alcanzado los objetivos de crecimiento, mejorado el margen y reforzado su balance.

Y, dada su "sólida estructura de capital", que le otorga flexibilidad para acometer otras alternativas, continuará desempeñando un trabajo orientado a la creación de valor a través de fusiones y adquisiciones para "seguir complementando" su portfolio.