De las puntocom a la IA: los riesgos de la Bolsa cuando un único tema domina

La prima de riesgo de la renta variable frente a los bonos del Estado "prácticamente ha desaparecido", advierte la compañía de inversiones Neuberger, que, con la recomendación de reequilibrar carteras, lanza un mensaje de prudencia a los inversores en pleno auge de las apuestas por la inteligencia artificial.

La lectura que hace Jeff Blazek, directivo de la empresa estadounidense, es que el inversor ya no recibe una compensación tan clara por asumir el riesgo de comprar acciones en lugar de bonos públicos de muchos países. Por ello, en este momento de dominio bursátil de las empresas relacionadas con la IA, su consejo pasa por ensanchar la fuente de rentabilidad de la cartera.

De hecho, apunta que la renta fija vuelve a ofrecer rendimientos absolutos atractivos y que los bonos son "la primera opción lógica" en la búsqueda de ese equilibrio. Y, mirando más allá de la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos, señala como opciones atractivas los mercados de Japón y de economías emergentes como China, India y Brasil.

Tras esta lectura a favor de diversificar los fondos se encuentran ciertos paralelismos con la situación de las bolsas al filo del cambio de milenio. Entonces, como ahora, se produjo una fuerte concentración de los índices en un puñado de empresas y eso derivó en una reducción del Equity Risk Premium, el indicador que mide cuánto rendimiento espera obtener un inversor en bolsa frente a la deuda pública.

"Cuando la concentración es alta, cuando un único tema domina y cuando se reduce la diferencia entre lo que se paga y lo que se gana, la cartera se vuelve cada vez más vulnerable a las correcciones porque el crecimiento decepciona en relación con las expectativas", ha explicado Blazek, antes de recordar el pinchazo de la burbuja de las puntocom.

Si bien por ahora el analista descarta una "alarma inmediata", apuesta por las obligaciones del Estado para aprovechar su rendimiento. "Creemos que la renta fija ha recuperado gran parte de su útil función diversificadora", ha recalcado, antes de incidir: "es muy posible que el superciclo de la IA continúe y que los beneficios sigan sorprendiendo, pero los inversores mejor posicionados son aquellos que no necesitan que un único resultado sea el correcto".