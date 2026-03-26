Rafa Nadal, entre los nuevos propietarios de la empresa de banca privada A&G

Un conjunto de inversores institucionales y family offices de España y Latinoamérica, entre los que se encuentran la familia García Peralta o Rafael Nadal, han comprado el 40% de la firma de banca privada A&G.

A pesar de esta entrada, la familia Rodríguez-Fraile seguirá siendo el principal accionista de la entidad y, de hecho, ha aumentado su participación. El resto de "socios estratégicos" de la firma, como GPF Partners, que es accionista desde 2022, también se mantiene en el capital, según ha informado A&G.

A respecto de este movimiento, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Rodríguez-Fraile, ha expresado su deseo de "comenzar a trabajar" con los nuevos socios, para así "acelerar el crecimiento, atraer talento y consolidar la posición de liderazgo sin renunciar a crecer de forma inorgánica".

Entre los nuevos accionistas destacan las familias Motta (Grupo Motta), Montano (Grupo Mobiliare), Losada (Grupo Gigante y Grupo Presidente), Junco de la Vega (Grupo Reforma) y Barrios Teixidor (Grupo Aris).

Además, se incorpora el Grupo Bursátil Mexicano, la mayor casa de bolsa de México, fundada por las familias Garay y Rojas y que está participada por Softbank.

Tras este acuerdo, la estructura accionarial de A&G queda distribuida entre la familia fundadora, sus banqueros, los principales directivos y sus socios estratégicos —estos cuatro grupos conservan la mayoría y el control de la compañía—, un inversor institucional y los family offices nacionales e internacionales.