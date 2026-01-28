Registran varias oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo relacionadas con Abramovich

Un nuevo registro en las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín, esta vez en relación a posibles deficiencias en las medidas puestas en marcha contra el blanqueo de capitales referidas a transacciones realizadas entre 2013 y 2018 relacionadas con el multimillonario ruso Roman Abramovich.

Según la información obtenida por Süddeutsche Zeitung, la mayor entidad financiera del país germano habría presentado con retraso a las autoridades ciertos informes de actividades sospechosas relativas a las empresas del oligarca, sancionado por la UE desde marzo de 2022, a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se trata, conforme a lo publicado por el diario alemán, de pagos que se enviaron a Deutsche Bank a través de un banco ruso con relación comercial con compañías propiedad de Abramovich, que llevaría años investigado por la fiscalía de Frankfurt.

Esta irrupción policial en distintas localizaciones de Deutsche Bank se produce justo un día antes de la presentación de los resultados anuales de la entidad, en la que se espera que su director ejecutivo, Christian Sewing, presente los mayores beneficios en muchos años. Por el momento, desde el banco se han limitado a confirmar el registro y su "plena cooperación" con la Fiscalía.

El CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing | Arne Dedert / dpa

Con todo, no se trata de la primera vez que se abre una operación contra la compañía financiera. El caso más reciente, en 2022, se resolvió con una multa de siete millones de euros que Deutsche Bank hubo de pagar debido a transacciones que involucraban a un tío del expresidente de Siria Bashar al-Assad, en las que actuó como intermediario.