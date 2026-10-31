Reino Unido abre un contrato de más de 215 millones de euros para renovar paradas de bus y tranvía

Sheffield, una de las principales ciudades industriales del norte de Inglaterra, prepara una amplia renovación de sus infraestructuras de transporte público: hasta 216 millones de euros sirven de base a un concurso público para modernizar las paradas de autobús y tranvía, que podría generar contratos durante más de quince años.

El proyecto forma parte de una transformación más amplia de su red de transporte, para la cual las autoridades regionales pretenden unificar su imagen en un momento en que está recuperando protagonismo. Así pues, el objetivo de una operación que combina diseño, fabricación e instalación de nuevas marquesinas pasa por mejorar la comodidad de los viajeros, facilitar el acceso a las paradas y dotarlas de un diseño reconocible.

En este contexto, la primera fase del concurso se centrará en seleccionar a una empresa o grupo de empresas que desarrolle el diseño de las nuevas instalaciones y, si la propuesta recibe el visto bueno, el contrato podrá ampliarse a la fabricación, suministro e instalación de las marquesinas. La inversión inicial prevista para el desarrollo y despliegue de entre 150 y 200 unidades asciende a unos 7,5 millones de euros, de modo que el resto de la cuantía hasta 216 millones de euros dependerá de las sucesivas fases de renovación.

De hecho, el interés económico del concurso reside precisamente en su posible continuidad: más allá de las primeras marquesinas, el programa contempla extender progresivamente la renovación al conjunto de la red regional, con contratos de suministro e instalación que podrían prolongarse durante quince años. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 24 de noviembre para presentar sus propuestas, mientras la adjudicación está prevista para comienzos de 2027.