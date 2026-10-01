Río de Janeiro abre al mercado una inversión de 86 millones de euros para electrificar su red de autobuses

Río de Janeiro ha abierto al mercado uno de sus principales proyectos de transformación del transporte público. La ciudad ha sometido a consulta la futura concesión para incorporar 175 autobuses eléctricos y desplegar la infraestructura necesaria para su recarga, operación y mantenimiento, con una inversión prevista que asciende a 86 millones de euros.

El proyecto se encuentra, por tanto, en una fase previa al concurso definitivo. Con la consulta pública abierta hasta el día 28, los interesados pueden examinar la documentación y presentar observaciones.

Según los planes del ayuntamiento, la empresa que resulte adjudicataria deberá participar en la adquisición de los vehículos, ejecutar la infraestructura de recarga y las obras de la cochera y encargarse posteriormente de la operación y mantenimiento de los activos. El contrato tendrá una duración de 16 años, con uno dedicado a la implantación y otros 15 a la explotación.

Esta operación viene respaldada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que aporta unos 55,7 millones de euros para la adquisición de los autobuses eléctricos. Por su parte, la concesionaria deberá invertir unos 24 millones de euros y el municipio aportará 6,5.

Un millar de autobuses

En todo caso, estos 175 vehículos constituyen únicamente la primera pieza de un programa bastante mayor. El plan de desarrollo sostenible de Río fija como objetivo que los vehículos de cero emisiones representen el 20% de la flota municipal en 2030, lo que equivaldría a aproximadamente un millar de autobuses.

Desde el banco público brasileño resumen el objetivo en "menos emisiones, viajes más silenciosos y cómodos y una movilidad más eficiente", pues solo la sustitución de los primeros 175 autobuses evitará la emisión de cerca de 13.300 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, según los cálculos municipales.