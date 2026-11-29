Un operario de Thames River, la compañía que abastece de agua Londres y su entorno

Reino Unido busca proveedores para instalar y gestionar contadores inteligentes en Londres y su entorno y, con ese fin, ha sacado al mercado un concurso valorado en 1.578 millones de euros.

En concreto, la compañía de aguas Thames Water busca proveedores que se encarguen tanto de colocar esos equipos en los hogares y negocios como de mantenerlos conectados y hacer llegar sus lecturas a la empresa durante siete años a contar desde abril de 2028.

Las empresas interesadas en presentarse para obtener un contrato que, con prórrogas, podría llegar hasta 2050, tienen hasta el 15 de diciembre para solicitarlo.

Este procedimiento se apoya en un despliegue que ya alcanza 1,5 millones de contadores inteligentes en Londres y el valle del Támesis que, según los cálculos de la empresa que abastece de agua el entorno de la capital británica, ha contribuido a ahorrar unos quince millones de litros diarios entre la reducción de fugas y el menor consumo.

"Están transformando la forma en que gestionamos el agua", ha subrayado el responsable de la división en Thames Water, Mark Cooper.

Y es que la utilidad de esos equipos reside en que permite a los usuarios advertir pérdidas casi de inmediato, al detectar niveles de consumo inusuales sin tener que esperar hasta la factura, mientras ayuda al gestor público a localizar posibles fugas para decidir dónde concentrar sus actuaciones de mejora de la red.