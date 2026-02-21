Reino Unido licita obras de saneamiento y análisis de aguas por 12,5 millones de libras

Reino Unido saca a licitación un contrato de análisis de las aguas y de reparación de los sistemas de saneamiento a lo largo de una década por un valor de 12,5 millones de libras.

El contrato se divide en cuatro lotes, dos de los cuales tienen por objeto llevar a cabo analíticas relacionadas con el riesgo de legionella en once distritos de Inglaterra por 6,25 millones de euros; mientras los otros dos se refieren a obras de saneamiento e higiene del agua por la misma cuantía en una docena de zonas del país.

El plazo para presentarse a este contrato público —según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional— finaliza el próximo 10 de abril y la adjudicación está prevista para el 30 de septiembre, con la idea de arrancar el contrato ya en enero del año próximo.

En cuanto a los criterios de selección de las empresas que concurran, la calidad en la prestación del servicio pesará un 50%, frente al 30% con el que se ponderará el precio, el 11% que supondrá la tecnología empleada, el 5% que se asignará a la seguridad y el 4% restante, a la sostenibilidad.

De cara a la licitación, el proceso se llevará a cabo en dos fases: a una primera etapa de presentación de las propuestas le seguirá la selección de algunos de los postores con mayor puntuación en cada lote para realizar una entrevista.

Precedentes

Hace escasas fechas, Ferrovial se adjudicó un contrato en Reino Unido valorado en 88 millones de libras para acometer la renovación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Thames Water, situada en la localidad de Slough; un encargo que desarrollará mediante una joint venture entre Ferrovial Construcción y Cadagua, su filial especializada en proyectos de agua.