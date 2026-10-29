Reino Unido potenciará su industria aeronáutica con 3.000 millones de euros

El gobierno de Reino Unido y Rolls-Royce desplegarán conjuntamente un programa dotado con 3.000 millones de euros para impulsar, durante la próxima década, la fabricación de motores de avión de pasillo único dentro del país británico.

Esta inversión generará, según sus cálculos, unos 3.300 puestos de trabajo tanto en áreas de ingeniería e investigación como en la fabricación, y aportará más de 140.000 millones de euros a la economía durante su vigencia. Se trata, por tanto, de "la mayor oportunidad para el sector aeroespacial de Reino Unido en los próximos cincuenta años", según el ejecutivo británico.

En palabras del primer ministro, Andy Burnham, ofrecer certezas a las empresas a la hora de invertir es beneficioso para la economía del país, toda vez que se crean empleos sobre los que la gente puede construir su futuro y, a la vez, sitúan a la industria británica a la vanguardia; mientras que para el consejero delegado de Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, se trata de "una oportunidad única" en una generación para sentar las bases de décadas de crecimiento económico sostenible en Reino Unido.

Y es que este programa prevé el desarrollo de materiales avanzados y sistemas electrónicos a través de sistemas de fabricación con robótica e inteligencia artificial, e incluirá un plan de empleo y capacitación. La gran mayoría de las plantas de producción se ubicarán fuera de Londres y en el sureste del país, aprovechando los emplazamientos y cadenas de suministro que Rolls-Royce mantiene en todo el territorio nacional.

Los aviones de pasillo único, utilizados para vuelos de corta y media distancia, constituirán la mayor parte del mercado aeroespacial civil mundial, según los datos del Instituto de Tecnología Aeroespacial de Reino Unido.