Reino Unido no volverá a la UE al menos hasta la próxima década

Reino Unido no impulsará el proceso para tratar de volver a formar parte de la Unión Europea en esta legislatura, que arrancó en 2024, aunque su primer ministro, Andy Burnham, no oculta que le gustaría ver de nuevo a su país dentro del bloque comunitario.

"Tenemos una década de experiencia y, ahora que echamos la vista atrás, el Brexit ha sido más duro de lo que se propuso durante la campaña del referéndum. Ha debilitado nuestra economía y también ha reducido nuestro control sobre la inmigración", ha sostenido el dirigente británico en una entrevista en la cadena ITV, después de que en fechas recientes reconociese públicamente que le gustaría regresar al marco común.

A pesar de eso, no cree que ahora sea el momento de impulsar ese nuevo referéndum, y más bien ha apostado por que Londres negocie "medidas prácticas" con Bruselas para lograr un buen entendimiento.

Así pues, ha apuntado hacia la cumbre entre Reino Unido y la UE que se pospuso hasta noviembre debido a su inesperada llegada al cargo en sustitución de Keir Starmer —a quien el Partido Laborista forzó a dimitir por el mal resultado de las municipales—, para anunciar que propondrá fórmulas que mejoren las relaciones con sus antiguos socios europeos. Por ejemplo, para reducir la "gran cantidad de trámites" que deben hacer las empresas de las islas que exportan al continente.