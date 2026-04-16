Repsol acuerda con Venezuela recuperar sus operaciones para triplicar su producción de petróleo
petróleo
La producción actual de crudo de la empresa española en el país caribeño asciende a unos 45.000 barriles brutos al día
Repsol ha firmado un acuerdo con las autoridades de Venezuela para retomar el control de sus operaciones en el país con el objetivo de triplicar su producción de petróleo en el horizonte de los próximos tres años.
“Este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país”, ha subrayado el director general de Exploración y Producción de la compañía, Francisco Gea, tras la firma del contrato.
Además, a través de un comunicado, la empresa española ha apuntado que su producción de petróleo en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, si bien tiene capacidad para aumentarla en un 50% en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años.
La firma de este acuerdo se produce después de la emisión de una licencia por parte del departamento del Tesoro de Estados Unidos, por la que autoriza a Repsol y sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con las autoridades del país sudamericano.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
RECORTES
El auto de la discordia
VINO DE LA D.O.
Maridaje de enoturismo y patrimonio en la comarca de Monterrei
SIN BEBIDAS AZUCARADAS NI BOLLERÍA
Una alimentación más saludable, la nueva realidad en los colegios e institutos de Galicia