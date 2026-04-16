Repsol acuerda con Venezuela recuperar sus operaciones para triplicar su producción de petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comparece en el acto de firma de un acuerdo con la empresa energética española Repsol

Repsol ha firmado un acuerdo con las autoridades de Venezuela para retomar el control de sus operaciones en el país con el objetivo de triplicar su producción de petróleo en el horizonte de los próximos tres años.

“Este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país”, ha subrayado el director general de Exploración y Producción de la compañía, Francisco Gea, tras la firma del contrato.

Además, a través de un comunicado, la empresa española ha apuntado que su producción de petróleo en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, si bien tiene capacidad para aumentarla en un 50% en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años.

La firma de este acuerdo se produce después de la emisión de una licencia por parte del departamento del Tesoro de Estados Unidos, por la que autoriza a Repsol y sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con las autoridades del país sudamericano.