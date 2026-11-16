Repsol lleva a los tribunales a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica por el apagón

Repsol ha presentado sendas demandas judiciales contra Endesa, Iberdrola y Naturgy por el impacto sufrido en sus complejos industriales a causa del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, al tiempo que reclama también responsabilidades, de forma solidaria, al operador del sistema, Red Eléctrica Española.

En concreto, Repsol reclama en las demandas unos 120 millones de euros por los daños sufridos debido al blackout eléctrico, incluyendo otro incidente sufrido el día 22 de abril en el complejo que la energética tiene en Cartagena.

De hecho, ya el pasado mes de abril, el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, expresaba su confianza en la Justicia de cara a lograr la indemnización que la compañía reclamaba como impacto en su actividad por el cero eléctrico. Y es que, como vía previa al litigio, ya había remitido notificaciones formales a los actores involucrados para requerir esa compensación.

Al hilo de ello, comparaba este procedimiento con el que se sustanció tras el apagón de doce minutos que afectó a la refinería de Bilbao en 2016 y por el que el Tribunal Supremo dictaminó que debía recibir una indemnización de 18 millones de euros.

En esta ocasión, los daños alcanzan las instalaciones de Bilbao y Cartagena, a las que suministra electricidad Iberdrola; a las de Tarragona y Puertollano, que reciben energía de Endesa; y las de A Coruña, responsabilidad de Naturgy. "Al final, seremos compensados, como lo fuimos en el caso Petronor", afirmaba, aun consciente de que el proceso podría ser más complejo en esta ocasión.