La Reserva Federal de EEUU mantiene sin cambios los tipos por cuarta vez consecutiva

La Reserva Federal de Estados Unidos ha resuelto este miércoles por unanimidad mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en la primera reunión de Kevin Warsh al frente del instituto emisor y cumpliendo con los pronósticos de los analistas, apenas cuatro días después del anuncio de acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

De esta manera, el banco central encadena cuatro decisiones sin modificar la tasa de referencia, desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos, y cierra la puerta a que la llegada de Warsh al cargo de presidente implicara rebajas de tipos, como pretendía Trump.

"La actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo", ha señalado la Reserva Federal en un comunicado, a modo de justificación de su decisión, tan solo cinco días después de que el Banco Central Europeo optara por una subida de 25 puntos, hasta el 2,25%, en medio de las presiones inflacionistas derivadas de la guerra.

No obstante, el banco central del país norteamericano ha sostenido que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen "fuertes" y que la evolución del mercado laboral estadounidense también se ha mantenido "prácticamente" sin cambios, tanto en la creación de empleo como en la tasa de paro.

El órgano rector de la Fed ha indicado también que los precios se sitúan por encima del objetivo del 2% establecido, debido a "las perturbaciones de la oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético", por ello aseveran que el FOMC "garantizará la estabilidad de precios".

Proyecciones

Las proyecciones de los miembros de la Fed sobre la evolución del precio del dinero durante 2026 se sitúan mayoritariamente en el rango del 3,75% y el 4,25%, por encima de las estimaciones de marzo, en las que ningún participante de la reunión apostó por superar el umbral del 4%.

En esta línea, ningún miembro ha determinado que el precio del dinero pueda bajar del 3,25%, mientras que en marzo varios señalaban que durante este año podría reducirse por debajo del 3%.

Para 2027 y 2028, las previsiones mayoritarias de la Fed sitúan la tasa de referencia algo menos elevada, en el 3,25%. Sin embargo, las opciones de algunos participantes se han desplazado hacia unos tipos más elevados para ambos ejercicios, anticipando la posibilidad de una política monetaria más restrictiva.

En cuanto al PIB, el banco central ha revisado a la baja sus previsiones, situando su avance en el 2,2% anual para 2026, dos décimas por debajo de lo vaticinado en marzo; mientras que ha mantenido en el 2,3% su pronóstico para 2027 e incrementado en una décima, hasta el 2,2% las estimaciones para 2028.

La Reserva Federal ha aumentado hasta el 3,6% su previsión de inflación, frente al 2,7% adelantado en marzo, nueve décimas por encima, mientras que apenas ha modificado las expectativas de incremento de los precios para 2027 y 2028, en un contexto marcado por los efectos de la guerra de Irán.

Por su parte, las previsiones del mercado de trabajo se han elevado, con la tasa de paro prevista en el 4,3%, una décima menos que los anticipado hace tres meses.

Las últimas estadísticas disponibles del país norteamericano sitúan la tasa de inflación en el 4,2% en el mes de mayo, mientras que la tasa de desempleo en este mismo mes marcó el 4,3%, con una fuerte creación de empleo durante los últimos meses.