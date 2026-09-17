Revolut baraja una cotización dual en Nueva York y Londres

El consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky, ha indicado que el neobanco británico baraja dar el salto al parqué de Nueva York y de Londres para así cotizar en ambos mercados bursátiles después de un año marcado por su importante expansión internacional.

En todo caso, en una entrevista con Les Échos, ha remarcado que Wall Street es su principal objetivo, dado el tamaño de su mercado y la presencia de inversores institucionales, fondos de cobertura, gestores de fondos y un número considerable de inversores individuales. "Tenemos la opción de vender en un mercado pequeño con pocos compradores o en un mercado gigantesco con muchísimos compradores que competirán ferozmente por nuestras acciones. Por lo tanto, sí, preferimos Estados Unidos", ha subrayado, aunque no ha fijado ningún horizonte temporal para este desembarco bursátil.

Si finalmente Revolut decidiera no cotizar en la bolsa de Londres reavivaría el debate sobre las bajas valoraciones del mercado británico, que seguiría perdiendo peso internacional a manos de Estados Unidos.

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Por otra parte, en cuanto a las expectativas de crecimiento de la fintech, su CEO se ha puesto como meta alcanzar "varios cientos de millones" de usuarios —actualmente tiene más de 80 millones— y mejorar una rentabilidad por cliente que por el momento no alcanza las cifras que obtiene la banca tradicional. Según su último informe anual, en 2025 obtuvo unos beneficios antes de impuestos de casi 2.000 millones de euros después de ingresar unos 5.200 millones, un 46% más que el año anterior.

Revolut ha conseguido sumar a sus licencias bancarias la aprobación de Reino Unido, México, Australia, Lituania, Francia o Colombia, y ha recibido autorizaciones parciales en Estados Unidos, Emiratos Árabes y Perú.