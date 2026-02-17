Riad se abre a ofertas para diseñar y construir la estación de metro para la Expo 2030

La ciudad de Riad ha decidido lanzar una licitación pública para recibir propuestas de cara al diseño y la construcción de una nueva estación de metro en su línea 4, la que conecta el aeropuerto internacional Rey Hkalid con la zona de pabellones de la próxima Expo 2030, a la que se esperan más de 42 millones de visitas.

El objetivo de la ciudad, por tanto, es mejorar la conectividad de la ciudad con el recinto en el que se ubicarán los 230 pabellones y gestionar la masiva afluencia a una exposición que ocupará unos seis millones de metros cuadrados, pues el evento reunirá a 197 países y otras 29 organizaciones de distintos ámbitos.

Una de las estaciones principales del metro de Riad | Metro de Riad

Según el anuncio de licitación —al que ha accedido La Región Internacional—, los interesados deben obtener la documentación antes del próximo día 26 (https://www.rcrc.gov.sa/en/tenders/), y las ofertas deben presentarse antes del 3 de mayo; mismo día en que se abrirán las diferentes propuestas.

La nueva estación será parte de la línea 4 de un metro con seis líneas y 85 estaciones a lo largo de 176 kilómetros de extensión, que cubren 190 trenes totalmente automatizados, diseñados y construidos uniformemente para lograr una elevada comodidad para los pasajeros y para alcanzar altos niveles de eficiencia energética.

En cuanto a la Expo 2030 de Riad, abrirá con el lema Foresight for Tomorrow, haciendo hincapié en la necesidad de repensar el mundo actual para construir un lugar mejor para vivir. Y, para ello, el modelo saudí invita a reflexionar sobre la apuesta por la tecnología de vanguardia, el desarrollo sostenible y la prosperidad social.