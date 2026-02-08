Talgo fabricará 20 trenes de alta velocidad para Arabia Saudí

Talgo se ha adjudicado la fabricación y el mantenimiento de 20 trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways, en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Este nuevo pedido añade 1.332 millones de euros a su cartera, situándola de nuevo en máximos con aproximadamente 6.000 millones de euros.

Estos veinte trenes, según ha informado Talgo, se suman a los 35 que ya suministró a Arabia Saudí en 2018 y que siguen operando en el desierto, y de cuyo mantenimiento se encarga la compañía.

La adquisición se produce como parte de los planes del país para seguir expandiendo sus servicios de viajeros y dar respuesta a una demanda creciente. Con este nuevo contrato, Talgo se encargará de mantener todos los trenes hasta 2033, con la posibilidad de extender el contrato hasta el año 2038.

La línea ferroviaria que comunica Meca con Medina tiene 450 kilómetros de longitud y está construida y operada con prácticamente los mismos estándares que la red ferroviaria de alta velocidad española, con una velocidad máxima comercial de 300 kilómetros por hora y señalización ERTMS de nivel 2. Como parte del contrato para mantener los trenes, Talgo opera además dos instalaciones de mantenimiento en Arabia Saudí, en las que emplea a más de 270 personas.