ROTURA DE CAÑERÍA
Una gran fuga de agua provoca un géiser frente a la Finca Fierro
Sobre las 18:20 horas de la tarde de este martes, 17 de febrero, un fuerte chorro de agua invadía la OU-519, en la curva en frente a la Finca Fierro, en la zona de Cabeza de Vaca. Todo indica que se produjo por la rotura de una cañería, una canalización que ha formado un "géiser" que cae desde la pendiente del talud de la carretera hacia la calzada.
El tráfico se ha visto afectado por esta incidencia, en una jornada especialmente congestionada por el Entroido y por el festivo. Minutos después de detectarse y provocar problemas en la vía, se intentaba controlar la salida del agua a presión.
Se trataría de la tercera rotura esta semana en la zona, según las quejas de los vecinos.
