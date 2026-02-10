Salen a la venta dos edificios patrimoniales en el centro de Perth (Australia) por seis millones

Dos edificios patrimoniales desocupados de tres plantas han salido a la venta en una de las zonas más concurridas del centro de Perth (Australia) y con una valoración que ronda los seis millones de dólares, según indica la inmobiliaria Knight Frank. Las ofertas por ambas propiedades pueden presentarse hasta el próximo 26 de febrero.

Los inmuebles son contiguos y se encuentran en los números 111-113 y 115-117 de Barrack Street. El primer edificio cuanta con una superficie construida de 541 metros cuadrados en un terreno de 143 m², mientras que el segundo cuenta con 720 m² en un terreno de 274 m². En conjunto, las propiedades suman una superficie construida de 1261 m² en un terreno de 417 m².

Según indica Knigt Frank, los edificios se encuentran en uno de los corredores comerciales y peatonales más consolidados de la ciudad y son apropiados para compradores que estén interesados en destinarlos a diversos usos. Los inmuebles son aptos para alquiler, reforma o para emprender una remodelación más amplia, ya sea para fines comerciales, minoristas o de uso mixto.

Edificios del siglo XIX

Ambas propiedades se construyeron a finales de la década de 1890 y, si bien sus fachadas históricas se conservan intactas, la distribución interior se ha modernizado con el tiempo, lo que probablemente facilite su remodelación, reconfiguración y reutilización adaptativa.

Barrack Street es uno de los corredores patrimoniales más activos de Perth, y estos activos ofrecen una interesante combinación de escala, carácter arquitectónico y un potencial de mejora flexible. La zona en la que se encuentran se está revitalizando, especialmente con el impulso del nuevo campus universitario Edith Cowan, que se espera que acoja a 10.000 estudiantes y personal diariamente a partir de este año.